Spotify, al fine di aumentare ulteriormente la propria base di abbonati, sta regalando un abbonamento Premium di due mesi gratuito ai nuovi clienti statunitensi.

Dobbiamo ricordare che Spotify si sta preparando per il suo discusso tentativo di ‘quotazione diretta’ sulla Borsa di New York che dovrebbe essere per il mese prossimo. Questa nuova offerta è un buon modo per entrare nel mondo di Wall Street con una solida base.

La nuova promozione incoraggia gli utenti a ‘mettersi comodi con Premium gratis’. Chi ha già goduto di altre promozioni o che è stato abbonato a Spotify non può partecipare a questa nuova offerta.