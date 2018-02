E’ morto Vic Damone, cantante; nato a Brooklyn il 12 giugno del 1928 col nome Vito Rocco Farinola, da una coppia di Bari immigrata negli Stati Uniti, era diventato molto popolare negli USA nel dopoguerra. DI lui Frank Sinatra aveva detto: “E’ quello con la voce migliore di tutti. Vorrei avere le sue tonsille”.

Pur non avendo la personalità e il carisma di altri colleghi, come appunto Sinatra o Dean Martin, Vic Damone fu molto popolare, incidendo oltre 2000 canzoni e collezionando innumerevoli partecipazioni cinematografiche e televisive ed esibizioni canore - fino a quando si ritirò, nel 2000, dopo un attacco cardiaco. Aveva debuttato diciassettenne, in un concorso radiofonico, e da allora aveva messo insieme un repertorio sterminato in cui non mancavano le canzoni napoletane.

Fra i suoi successi “I Have but One Heart”, “Again”, “You’re Breaking My Heart”, “Angela Mia”, ma la canzone per cui rimarrà più noto è “On the Street Where You Live”, la canzone dal musical “My Fair Lady”.