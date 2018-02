Così come non abbiamo avuto dubbi nel sottolineare il tornaconto economico e promozionale di cui ha goduto e godrà Claudio Baglioni grazie alla sua attività di direttore artistico del Festival di Sanremo, non abbiamo nemmeno esitazioni a rilanciare la notizia di un suo gesto di concreta solidarietà: il cantautore romano ha devoluto alle popolazioni colpite dal sisma in Umbria i proventi del concerto benefico “Avrai”, tenuto a dicembre 2016 in Vaticano. Oggi Baglioni si è recato in Umbria, terra d’origine dei suoi genitori, ha visitato una scuola e ha consegnato la somma ai beneficiari.

