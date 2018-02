Nei giorni scorsi era girata voce che Kendrick Lamar, seguendo l’esempio del collega Jack White, fosse intenzionato a bandire l’uso dei telefoni durante i suoi concerti. La voce, come rivela Pitchfork, si è rivelata infondata. Infatti il musicista di Compton non ha intenzione di proibisce l'uso del telefono ai suoi spettacoli. Inoltre, non ha diramato nessun divieto o fatto alcuna richiesta ai propri fan di non scattare foto, a essere esclusi dai concerti saranno solo i fotografi.

Sarà poi cura del promoter del concerto fornire immagini ai media, se richieste. Come fa notare il magazine statunitense, questa pratica sta diventando sempre più comune, altri artisti come i Killers e Beyoncé, ad esempio, preferiscono utilizzare solo i propri fotografi per immortalare i loro concerti.

Kendrick Lamar è attualmente in tour in Europa per supportare l'uscita del suo ultimo album "Damn.", purtroppo non è previsto nessun concerto nel nostro paese.