Effepunto è il nome d’arte di Filippo Cecconi, musicista con alle spalle una militanza nei Ministri dal 2009 al 2013, al fianco di Dente per il suo tour teatrale nel 2014 e fondatore dei Calamari, gruppo di cabaret situazionista.“Coccodrilli” è il suo primo lavoro di inediti, un concept album suddiviso in 16 episodi, immaginato come lo spazio che potrebbe intercorrere tra la scrittura di un “coccodrillo” - nel gergo giornalistico un necrologio scritto in anticipo, in attesa della notizia della morte di una persona nota - e l’effettiva notizia dell’avvenuto decesso. Accompagnato da nuovi e vecchi compagni d’avventura come Federico Dragogna (Ministri) e Andrea Sologni (Gazebo Penguins), Cecconi in “Coccodrilli” si muove nei confini di un cantautorato tradizionale, all’insegna di un mix di sonorità acustiche, elettriche ed elettroniche.

... questo disco è un’antologia di morti, presunte e apparenti, non verificate, assegnate in modo arbitrario, immaginate per puro compiacimento. Sono ritratti, exempla, cronache, monologhi, favole, resoconti sul fallimento e il piacere che procura, sulla consolazione e la tranquillità che ne deriva.

