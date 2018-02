Il già frontman dei Led Zeppelin Robert Plant terrà il suo unico show in Italia per il 2018 a Milano nel corso della prossima estate: il frontman inglese è stato confermato oggi, lunedì 12 febbraio, tra gli headliner del Milano Summer Festival, rassegna che avrà luogo nel capoluogo lombardo presso l'Ippodromo SNAI di San Siro. Plant sarà di scena con i suoi Sensational Space Shifters - composti da John Baggott a tastiera, percussioni e batteria, Justin Adams alla chitarra e Dave Smith al tamburo - il prossimo 27 luglio. I biglietti saranno disponibile presso il circuito TicketOne e tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle 11 di mercoledì 14 febbraio.

L'artista promuoverà dal vivo il proprio ultimo album, "Carry Fire", pubblicato lo scorso 13 ottobre. Durante il set non mancheranno, come da tradizione, le riletture dei classici della band che Plant condivise con Page, Jones e Bonham, della quale nel 2018 ricorre il cinquantesimo anniversario dalla formazione. La ricorrenza, in ogni modo, non verrà festeggiata con nessuna rimpatriata, come sperano da anni - almeno dal 2007, quando il quartetto (con il figlio di Bonham Jason alla batteria) tornò in scena alla O2 Arena di Londra per uno speciale concerto in memoria del discografico Ahmet Ertegun che nel 2012 sarebbe stato fissato nel rockumentary "Celebration Day" - fan, promoter e addetti ai lavori: "Non puoi mai tornare indietro", ha spiegato lo scorso ottobre l'artista britannico al Telegraph circa la sua posizione riguardo un'eventuale nuova reunion dei Led Zeppelin: "È abbastanza difficile ripetere qualcosa che risale a un anno fa, figuriamoci una cosa che risale a 49 anni fa. Devo continuare ad andare avanti".