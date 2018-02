Il rocker di Correggio registrerà un duetto con Enzo Avitabile, colonna della scena partenopea in gara con Peppe Servillo al Festival di Sanremo appena conclusosi con il brano "Il coraggio di ogni giorno": a farlo sapere è stato lo stesso Luciano Ligabue nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica a margine della presentazione, nel capoluogo campano, del suo ultimo film, "Made in Italy".

"Con Enzo avevamo un progetto comune, avrei dovuto cantare nel suo ultimo disco di duetti ["Lotto infinito" del 2016, al quale parteciparono - tra gli altri, Francesco De Gregori, Caparezza, Renato Zero, Mannarino e Giorgia, ndr]", ha spiegato il cantante emiliano: "Mi aveva chiesto di cantare un pezzo in napoletano. Purtroppo per ora non siamo riusciti, magari in futuro. Enzo è un artista che stimo molto".

Dal canto suo, Avitabile - sulla propria pagina Facebook ufficiale - non ha aggiunto altri dettagli, se non il sintetico commento "Ne saprete presto di più".