Il Typo Clan si forma nell’autunno del 2015 dall’idea di due musicisti bresciani, Daniel Pasotti e Manuel Bonetti. Per un anno i due si chiudono in casa e si concentrano sulla produzione di musica che nasce dagli ascolti più vari: rap anni ’90 italiano e americano, abstract hip hop e pop-rock con artisti di riferimento come Gorillaz, Beck e Jungle. Ne escono una ventina di pezzi, dieci dei quali vengono selezionati per il loro primo lavoro in studio “Standard Cream”. Collaborano alla registrazione del disco, effettuata al TUP Studio di Brescia, Stefano Moretti da Berlino per il mix e Giovanni Versari per il master. “Standard Cream”, caratterizzato da ritmiche che richiamano basi rap e dalla massiccia presenza di moog e synth, è accompagnato da un gusto vocale new soul. In completa controtendenza rispetto al trend attuale il Typo Clan presenta un live suonato in 5 elementi, Pasotti, Bonetti e altri 3 musicisti italiani, nel Clan dal 2016.

Typo in inglese significa refuso, un errore di ortografia che si può commettere mentre si scrive un testo, un sms, una chat. Bonetti e Pasotti hanno suonato tutto il disco da soli, ma sapendo di non essere perfetti e credendo in una continua ricerca sonora hanno deciso di fondare un clan che li supportasse. Quindi, in completa controtendenza rispetto al trend attuale il Typo Clan presenta un live suonato in 5 elementi.

Leggi la recensione completa di "STANDARD CREAM" cliccando qui