Ha scelto la Unipol Arena di Bologna, la popstar di Albuquerque, Nuovo Messico, per la sua prima esibizione in Italia: Demi Lovato sarà infatti di scena nel palazzetto del capoluogo emiliano il prossimo 27 giugno per l'unica data nella Penisola del tour in supporto al suo ultimo album, "Tell Me You Love Me".

I biglietti per l'evento saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire dalle 11 del prossimo venerdì, 16 febbraio. Di seguito, i prezzi dei tagliandi e gli ordini di posto corrispondenti:

Parterre in Piedi – € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Tribuna Ovest Numerata – € 65,00 + € 9,75 diritti di prevendita

Tribuna Est Numerata – € 65,00 + € 9,75 diritti di prevendita

Il sesto album in studio dell'ex giovane stella della Disney, "Tell Me You Love Me", è stato pubblicato lo scorso 29 settembre, ed è stato realizzato con il contributo - tra gli altri - di Lil Wayne, intervenuto come ospite nel brano "Lonely".