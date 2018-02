Nonostante i medici gli abbiano diagnosticato una forma di morbo di Parkinson ormai dieci anni fa, Glenn Tipton fino ad oggi ha sempre accompagnato la band guidata da Rob Halford nei propri impegni dal vivo senza mai fare cenni pubblici alla sua condizione: in vista del prossimo tour, tuttavia, il chitarrista ha scelto di fare un passo indietro, chiedendo al produttore (e collaboratore degli Hell) Andy Sneap di rimpiazzarlo alla sei corde sui palchi al fianco dei Judas Priest.

"Vorrei far sapere a tutti che è fondamentale che il tour dei Judas Priest vada avanti, e che io non sto lasciando il gruppo", ha spiegato, in una nota, Tipton: "Semplicemente, il mio ruolo è cambiato. Non escludo, in futuro - e finché ne sarò in grado - di tornare a suonare un po' di Priest dal vivo, quindi non vedo l'ora di vedere i fantastici maniaci del metal ancora una volta".

"Abbiamo avuto il privilegio di essere testimoni della determinazione dimostrata nel corso degli anni da Glenn nel comporre, registrare ed esibirsi dal vivo: è un vero eroe del metal", hanno dichiarato, dal canto loro, i suoi compagni di band: "Come ha già detto lui, non vediamo l'ora di riaverlo sul palco, in qualsiasi tappa del tour preferisca. Ti amiamo, Glenn".

Il prossimo tour dei Judas Priest prenderà il via il prossimo 13 marzo da Wilkes-Barre, in Pennsylvania: l'unica tappa italiana è prevista il prossimo 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze nell'ambito del festival Firenze Rocks.