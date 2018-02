I colossi californiani dell'heavy metal hanno donato 15mila euro a una struttura benefica operante a Torino, città che lo scorso sabato 10 febbraio ha ospitato la prima data italiana delle tre previste dal tour dei Metallica nel 2018: James Hetfield e soci hanno destinato un euro per ogni biglietto venduto alla mensa dei poveri dell'Oratorio di Sant’Alfonso, sita in borgo Campidoglio.

"La scelta dei Metallica: devolvere 1 euro per ogni biglietto venduto al concerto di Torino alla Mensa dei Poveri della Parrocchia Sant’Alfonso", hanno scritto i responsabili della struttura, incontrati dalla band nel pomeriggio di sabato, poche ore prima dello show: "Un gesto che non ha bisogno di commenti: la solidarietà è un valore universale, proprio come il rock".

Come riferisce l'edizione online del Corriere della Sera, era stato lo stesso gruppo - per mezzo del proprio entourage - a contattare un paio di settimane fa il presidente della Circoscrizione 4 del capoluogo piemontese, Claudio Cerrato, nell'ambito della propria iniziativa benefica Metallica Gives Back: la scelta è poi ricaduta sulla mensa dell'Oratorio della Parrocchia Sant’Alfonso, che quotidianamente fornisce un pasto a circa un centinaio di persone.