L'artista britannica di origini liberiane Lina Iris Viktor ha accusato lo staff di Kendrick Lamar di aver copiato senza autorizzazione il suo lavoro per la scenografia del video di "All the Stars", duetto tra il rapper di Compton e SZA incluso nella colonna sonora del film "Black Panther": secondo quanto riferito dalla stessa Viktor al New York Times, la Marvel - casa di produzione della clip collegata al lungometraggio - avrebbe chiesto in due distinte occasioni, nel novembre del 2016 e nel dicembre del 2017 - il permesso di sfruttare l'opera "Constellation" della Viktor, senza però ricevere l'autorizzazione.

"E' un problema etico", ha osservato Christopher Robinson, il legale dell'artista, che ha già inviato alla casa di produzione una lettera di diffida chiedendo per la sua assistita pubbliche scuse e il riconoscimento della relativa quota nei diritti d'autore: "L'intero film pretende di trattare l'emancipazione delle popolazioni di colore e le eccellenze africane. Allo stesso tempo, però, per realizzarlo sono stati derubati degli artisti africani":