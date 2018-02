Di scena lo scorso sabato, 10 febbraio, sul palco del Pala Alpitour di Torino per la prima data della tranche italiana del loro tour - evento del quale Rockol ha già riferito nel corso del passato fine settimana - i Metallica non hanno dimenticato di rendere omaggio al loro ex bassista Cliff Burton, elemento della formazione storica della band scomparso tragicamente nel 1986.

Il 10 febbraio ricorreva il Cliff Burton Day, giornata in onore dell'artista - che proprio lo scorso sabato avrebbe compiuto 56 anni - istituita quest'anno per volere della comunità dei fan residenti a San Francisco e dintorni dei Four Horsemen. James Hetfield e soci, che il 10 febbraio erano impegnati in tour nel nostro Paese, non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di rendere omaggio all'amico e collega scomparso:

Threw in Orion tonight for Cliff.. the first time in almost a year. A very special moment. Thank you Turin for your generosity and warm vibes. 🇮🇹 #wanna #metinturin #cliffburton pic.twitter.com/v0HjEZ2atT — Lars Ulrich (@larsulrich) February 11, 2018

"Abbiamo suonato 'Orion' questa sera per Cliff", ha scritto Ulrich: "E' la prima volta da un anno a questa parte [che la suoniamo dal vivo, ndr]. E' stato un momento molto speciale. Grazie, Torino, per la tua generosità e per il tuo calore".

A ricordare "ufficialmente" Burton nel corso della cerimonia di commemorazione tenuta nella cittadina natale dell'artista, Castro Valley, è stato Mike Bordin, batterista dei Faith No More e amico d'infanzia di Cliff: "Era una grande persona", ha dichiarato il sodale di Mike Patton, "Morendo, certe volte, alcuni diventano ancora più grandi della vita che hanno vissuto, ma non è questo il caso di Cliff. Lui era un grande davvero. Era una persona molto intelligente e comprensiva. Con la sua morte sta ricevendo ancora più affetto di quanto non ne avrebbe ricevuto se fosse ancora vivo. Adesso lui è una leggenda. Tutti noi che lo abbiamo conosciuto non supereremo mai la sua scomparsa".