Senza nulla togliere ai meriti del suo lavoro di “dittatore” e direttore artistico, è fuori di dubbio che per il momento il vero vincitore del Festival 2018, in termini prettamente economici, sia Claudio Baglioni (e non staimo parlando del compenso ricevuto per l'incarico). Le sue canzoni, cantate in duetto con gli ospiti del Festival, sono prepotentemente tornate alla ribalta, vedi caso proprio pochissimi giorni prima dell’uscita di un poderoso cofanetto di quattro dischi intitolato “Al centro”, di cui in coda alla notizia riportiamo la tracklist. Nel frattempo sono state aperte le prevendite per il tour che inizierà il 16 ottobre a Firenze, preceduto da un evento speciale a settembre all’Arena di Verona, probabilmente in concomitanza con l’uscita del nuovo album al quale Baglioni nella conferenza stampa di domenica 10 febbraio a Sanremo ha annunciato di stare lavorando.

Sono parecchi gli album di Claudio Baglioni rientrati nella classifica ufficiale di vendita, e le singole canzoni di Claudio Baglioni si stanno muovendo molto bene anche su iTunes, come fa notare Allmusic, il che migliora ulteriormente il bilancio economico dell’impegno del cantautore romano nella direzione artistica e nella conduzione del Festival di Sanremo: lo sottolineava già qualche giorno fa questo articolo di Francesco Prisco.

Ecco: considerando tutto ciò, si capisce perché il vero vincitore del Festival di Sanremo del 2018 sia davvero Claudio Baglioni…

"Al centro" - Tracklist

1. Signora Lia

2. Notte di Natale

3. Con tutto l'amore che posso

4. Porta Portese

5. Quanto ti voglio

6. Questo piccolo grande amore

7. W l'Inghilterra

8. Amore bello

9. Io me ne andrei

10. E tu...

11. Chissà se mi pensi

12. Poster

13. Sabato pomeriggio

Disco: 2

1. Solo

2. Quante volte

3. E tu come stai?

4. Un po' di più

5. Strada facendo

6. Via

7. Buona fortuna

8. Fotografie

9. I vecchi

10. Ragazze Dell'Est

11. Avrai

Disco: 3

1. La vita è adesso

2. Notte Di Note, Note Di Notte

3. E adesso la pubblicità

4. Amori in corso

5. Dagli il via

6. Io dal mare

7. Mille giorni di te e di me

8. Acqua dalla luna

9. Noi no

10. Acqua nell'acqua

11. Io sono qui

12. Bolero

13. Fammi andar via

Disco: 4

1. Cuore di aliante

2. Un Mondo A Forma Di Te

3. Stai su

4. Sono io

5. Mai più come te

6. Tutto in un abbraccio

7. Tienimi con te

8. Tutti qui

9. Niente più

10. Dieci dita

11. Con voi

12. In un'altra vita

13. Una storia vera