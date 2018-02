Capiamo benissimo che la faccenda sta diventando stucchevole, e che non riveste un particolare interesse per il pubblico italiano; ma in Inghilterra le Spice Girls sono (ancora) ben più che un gruppo musicale, sono state un enorme fenomeno sociale e di costume, quindi il continuo alternarsi di notizie sulla loro possibile, o eventuale, o auspicata reunion trova molto spazio sulla stampa UK. Noi ci limitiamo a riferire lo stato delle cose man mano che si viene a conoscenza di qualche novità (l’abbiamo fatto il 2 febbraio, il 3 febbraio, il 4 febbraio e il 7 febbraio - troppo spesso? forse sì, ma tant’è…).

E la novità di oggi è che la prima ex Spice a rilasciare una dichiarazione specifica sull’argomento reunion, Victoria Beckam, lo fa con parole che deluderanno le moltissime fan del quintetto pop. Ecco le sue parole:



“Io non andrò in tour. Le ragazze non andranno in tour. In questo momento ci stiamo solo scambiando delle idee, delle ipotesi. Per il futuro non c’è niente di stabilito. Comunque, non mi vedo su un palco vestita di una tutina colorata”.