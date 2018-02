IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: la nostra inviata al Festival di Sanremo commenta, in maniera sempre più perfida, la finale.

Protagoniste le donne, nel bene e nel male, nella serata finale di Sanremo, secondo le polpette avvelenate della perfida inviata di TvZoom. Annalisa Scarrone poteva vincere, ma il vestito era troppo brutto. E Ornella Vanoni che fa la gaffe più divertente del Festival.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO QUA.