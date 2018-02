Nella stessa, e molto discussa, intervista a “Vulture” in cui ha criticato i Beatles come musicisti, oltre a sostenere di sapere chi ha ucciso John Kennedy e ad abbondare in gossip Quincy Jones ha anche espresso alcuni pareri critici nei confronti di Michael Jackson, sottolineando che il King of Pop (“ha rubato un sacco di roba”, ha detto Quincy Jones di lui) ha “sfruttato” un brano del 1982 di Donna Summer (“State of independence” incluso nel primo album da solista della cantante, uscito nel luglio del 1982), per la sua “Billie Jean”, uscita nell’album “Thriller” nel novembre 1982. Entrambi i brani vedono Quincy Jones nel ruolo di produttore (nel caso di “Billie Jean” in condominio con Michael Jackson), e, curiosamente, Michael Jackson è stato corista nella registrazione del brano della Summer.

Qui sotto trovate i due brani: fatevi voi un’idea.