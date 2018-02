La RAI ha comunicato la classifica finale della categoria Nuove Proposte:

Ultimo, 20,59%

Mirkoeilcane, 19,65%

Mudimbi, 19,22%

Lorenzo Baglioni, 14,57%

Alice Caioli, 8,08%

Eva, 6,77%

Giulia Casieri, 4,31%

Leonardo Monteiro, 3,81%

Sono stati resi noti i dettagli – ma non completi – riguardanti le votazioni per la gara delle Nuove Proposte. I dettagli non sono completi per quanto riguarda i risultati della giuria demoscopica e della sala stampa, per i quali è indicata solo una graduatoria; lo sono solo per le percentuali del televoto, ma perché a questo la RAI è tenuta per obbligo.

Chi volesse consultare le tabelle le può trovare qui.

Qui di seguito invece forniamo alcune indicazioni.

Lorenzo Baglioni (“Il congiuntivo”) ha vinto la prima serata grazie al 49% dei televoti, classificandosi secondo per la giuria demoscopica e secondo anche per la sala stampa, e concludendo così al primo posto. La più votata dalla giuria demoscopica è stata Alice Caioli (“Specchi rotti”), che invece è risultata terza nel televoto (16,74%) e quarta nella classifica della sala stampa, finendo così al terzo posto; Il più votato dalla sala stampa è stato Mirkoeilcane (“Stiamo tutti bene”), che è risultato secondo nel televoto (25,18%) e (incredibilmente) quarto, cioè ultimo, per la giuria demoscopica, finendo comunque la secondo posto.

Ultimo (“Il ballo delle incertezze” ha vinto la seconda serata grazie al 48,18% dei televoti, classificandosi secondo per la giuria demoscopica e primo per la sala stampa, e concludendo così al primo posto. Il più votato dalla giuria demoscopica è stato Mudimbi (“Il mago”), che risultando secondo sia per il televoto (32,69%) sia per la sala stampa, ha chiuso al secondo posto.

Nella serata del venerdì, Ultimo ha vinto grazie al televoto, nel quale ha raccolto il 28,32% del totale, mentre si è classificato terzo in tutte e due le altre graduatorie (giuria degli esperti e sala stampa), ottenendo un 21,97 parziale per il venerdì, che lo ha collocato al terzo posto: ha così chiuso con un 20,59% complessivo, che per meno di un punto percentuale gli ha permesso di ottenere la vittoria finale su Mirkoeilcane (il cui risultato nella classifica cumulata è stato del 19,65%). Una differenza dello 0,94%.

Del resto, Mirkoeilcane è risultato primo, nella serata del venerdì, sia per la giuria degli esperti sia per la sala stampa, chiudendo – nel parziale della serata – al primo posto, con il 24,87%, davanti a Mudimbi (secondo assoluto della serata e secondo in tutte e tre le classifiche, con un 18,43% del televoto), il che gli ha permesso di chiudere complessivamente al terzo posto, con una percentuale cumulata del 19,22%.