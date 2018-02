"Non abbiamo armi" è un disco scritto alla vecchia maniera perché Ermal Meta è uno che scrive, alla vecchia maniera. Tre album in tre anni, in epoca di teaser, di campagne social e di gente che ci mette anni per fare dischi "uscendo dalla propria comfort zone", è roba da metà anni Sessanta. Ma non per lui. Meta è il genere di cantautore che scrive di continuo. Nel suo cellulare - ce l'ha fatto vedere lui, pochi giorni prima di partire per Sanremo - ci sono diversi gigabyte di appunti in attesa di diventare canzoni. Alcuni, tra l'altro, ci ha detto che lo sono già diventate, e se è vero quello che ci ha detto - e non abbiamo ragione di dubitarne - "Non abbiamo armi" ha già un seguito quasi pronto. Ma questa è un'altra storia...

