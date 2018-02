IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: la finale del Festival di Sanremo su Rai 1 è stata vista da 12,1 milioni di spettatori con il 58,3% di share media. Baglioni ha fatto registrare il secondo miglior risultato dal 2002.

Si chiude anche il 68esimo Festival di Sanremo con ascolti tv in linea con tutta la settimana, portando il sabato sera di Rai 1 al 58,3% di share media con 12,124 milioni di italiani collegati, con un’età media di 54 anni, così suddivisi: prima parte dalle 21.20 alle 23.46 con il 54% e 13,240 milioni, seconda parte dalle 23.51 all’1.26 con il 68,98% e 10,404 milioni. Claudio Baglioni è riuscito a conquistare il secondo miglior risultato dal 2002. Lo scorso anno la finale del Festival di Sanremo, che era condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi, aveva portato a casa il 58,41% di share media con 12,022 milioni di spettatori, con un’età media di 53 anni.

