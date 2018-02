Sorpresona per gli spettatori di Torino che questa sera stavano assistendo al concerto dei Metallica al PalaAlpitour, prima tappa italiana del loro World Wired Tour: in coda a "Halo on fire", Robert Trujillo ha suonato e cantato una citazione di “C’è chi dice no” di Vasco Rossi. Ecco il video girato dal pubblico:



ed ecco la setlist:

Hardwired

Atlas, Rise!

Seek & Destroy

Leper Messiah

Welcome Home (Sanitarium)

Now That We're Dead

Spit Out the Bone

For Whom the Bell Tolls

Halo on Fire

Blitzkrieg

The Memory Remains

Moth Into Flame

Sad but True

One

Master of Puppets

Bis:

Orion

Nothing Else Matters

Enter Sandman