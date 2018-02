Laura Pausini show, alla finale del Festival di Sanremo 2018. La cantante romagnola, che avrebbe dovuto essere ospite della prima serata del Festival ma che è stata costretta a posticipare la sua ospitata alla finale a causa di una laringite, ha proposto sul palco dell'Ariston il suo nuovo singolo "Fatti sentire" e poi ha duettato con Claudio Baglioni su "Avrai". Infine ha cantato uno dei suoi cavalli di battaglia, "Come se non fosse stato mai amore": cantando, la Pausini è scesa prima in mezzo alla platea dell'Ariston, poi è uscita fuori il teatro e si è messa a cantare in mezzo alla gente. Siamo riusciti a riprenderla dal tetto dell'Ariston: ecco il video girato da Rockol dalla sala stampa.

