Per il secondo anno consecutivo TIM, sponsor unico del Festival di Sanremo, ha assegnato un premioo alla canzone più ascoltata in streaming durante la settimana sanremese sulla sua applicazione TIMMUSIC. Il premio è stato vinto da Ermal Meta e Fabrizio Moro per "Non ci avete fatto niente".

L'anno scorso il premio è stato vinto da Francesco Gabbani con "Occidentali's Karma"

