Bisognerebbe rileggerlo, il testo di “Imagine”, ma sembra che dal 1971 a oggi l’abbiano fatto in pochi. E se l’hanno fatto non l’hanno capito. D’altra parte, è stata cantata persino davanti al Papa (e quel verso “Nothing to kill or die for / And non religion too”, chissà come l’ha preso…). “Imagine” non è una canzone pacifista, è una canzone utopista, o meglio “nutopista” (“Nutopia” è l’immaginaria patria del sognatore Lennon, quella il cui inno nazionale sono tre secondi di silenzio: il “Nutopian International Anthem” è l’ultima traccia di “Mind Games”, 1973). Eppure continua ad essere suonata e cantata a sproposito, da gente che non ne capisce il significato.

E’ stata cantata anche durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali del 2018 in Corea, a Pyongyang, e per cantarla si sono messi in quattro: Ha Hyun-woo della band dei Guckkasten, Ahn Ji-young del duo K-pop Bolbbalgan4, il cantante dei Deulgukhwa Jeon In-Kwon e la cantante solista Lee Eun-mi.

Ascoltatela, e dite se il povero Lennon non avrebbe motivo di dispiacersene.