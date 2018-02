"Sandinista", magnum opus dei Clash, torna su vinile. Triplo vinile, come storia, filologia e leggenda vogliono. Un disco lungo e complesso, sfaccettato, da scoprire e riscoprire.

“The only band that matters”, disse di loro il compianto e venerato (forse anche troppo da chi poco lo comprende) Lester Bangs. E, che piaccia o no la musica dei Clash, è innegabile che hanno lasciato un segno – uno sfregio, che è più punk dai – nella storia del rock degli ultimi 40 anni. Uno sfregio importante, appunto.