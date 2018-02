La Third Man Records di Jack White esordisce ufficialmente sulla scena hip hop con la sua prima pubblicazione rap, “Pure beauty” di SHIRT. In realtà anche in passato l’etichetta aveva contribuito alla pubblicazione di dischi di rap e dintorni (Clown Posse e JAY-Z ), ma SHIRT è il primo artista rap firmato dalla TMR. SHIRT è un musicista newyorchese, attualmente residente in Svizzera dove studia Belle Arti all’università di Basilea.

Ben Clackwell, che dell’etichetta è cofondatore e direttore operativo, spiega:



“Per debuttare ufficialmente nell’hip hop abbiamo aspettato di avere il pezzo giusto dell’artista giusto, ed è un po’ che volevamo farlo. Dobbiamo la segnalazione di SHIRT a un nostro dipendente, che è un suo fan, e ci ha fatto sapere che lui aveva un album pronto”.