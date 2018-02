IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: la quarta serata del Festival di Sanremo su Rai 1 è stata vista da 10,1 milioni di spettatori con il 51,9%% di share media. Picco con Gianna Nannini.

Altra serata vincente di ascolti tv per il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che traina Rai 1, nella puntata dedicata ai duetti dei cantanti in gara, al 51,09% di share media con 10,107 milioni di spettatori, con un’età media di 54 anni, così suddivisi: prima parte dalle 21.36 alle 23.51 con il 49,11% e 12,246 milioni, seconda parte dalle 23.56 all’1.26 con il 57,42% e 6,845 milioni. In testa al programma Sanremo Start ha registrato il 37,12% con 10,321. Negli anni precedenti con Carlo Conti, nella quarta serata, Sanremo aveva registrato il 47,05% con 9,8 milioni nel 2017, il 47,81% e 10,1 milioni nel 2016 e 47,82% e 9,8 milioni nel 2015.

