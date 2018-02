Mentre attendiamo di scoprire questa sera, sabato 10 febbraio, come andrà a finire il viaggio interstellare della Mina Aliena dei filmati di TIM, che sta procedendo lungo le varie puntate del Festival di Sanremo 2018 (qui la prima puntata, qui la seconda puntata, qui la terza puntata, qui la quarta puntata) si apprende che è in uscita il singolo di Mina in cui la cantante reinterpreta a modo suo, come del resto fa negli spot della TIM, “Another day of sun”, la canzone di Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul tratta dalla colonna sonora del film “La la land”. Nella foto di questa notizia, la copertina del singolo.