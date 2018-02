L’atteso secondo sequel del film “Cinquanta sfumature di grigio” (il primo sequel è stato “Cinquanta sfumature di nero”) si intitolerà da noi “Cinquanta sfumature di rosso” (in originale “Fifty shades of freed”) e godrà di una colonna sonora piuttosto affollata di bei nomi (trovate la tracklist completa in coda).

Al momento risultano tre i brani già usciti in anticipazione: il più recente è quello di Dua Lipa con Whetan (DJ e produttore di Chicago) che s’intitola “High”, e che potete ascoltare qui sotto.

In precedenza erano già usciti “For you”, di Liam Payne e Rita Ora

e “Your love” di Rihanna

Ecco la tracklist completa:

Capital Letters

Hailee Steinfeld & BloodPop

For You (Fifty Shades Freed)

Liam Payne & Rita Ora

Sacrifice [feat. Jessie Reyez]

Black Atlass

High

Whethan & Dua Lipa

Heaven

Julia Michaels

Big Spender [feat. Prince Charlez]

Kiana Ledé

Never Tear Us Apart

Bishop Briggs

The Wolf

The Spencer Lee Band

Are You

Julia Michaels

Cross Your Mind

Sabrina Claudio

Change Your Mind

Miike Snow

Come On Back

Shungudzo

I Got You (I Feel Good)

Jessie J

Ta Meilleure Ennemie (Pearls) [feat. Juliette Armanet]

Samantha Gongol

Deer In Headlights

Sia

Diddy Bop

Jacob Banks & Louis The Child

Love Me Like You Do

Ellie Goulding

Freed

Danny Elfman

Seeing Red

Danny Elfman

Maybe I’m Amazed (Bonus Track)

Jamie Dornan

Cross Your Mind (Spanish Version / Bonus Track)

Sabrina Claudio

Pearls (Bonus Track)

Samantha Gongol