Rockol e iCompany organizzano il Tè con l'artista: alle 17.30, in diretta sui social e sul web dal salotto di Casa Siae Area Sanremo: una mezz'ora di chiacchiere in tranquillità nella frenesia del Festival.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 10 febbraio, alle 17.30 il nostro giornalista Gianni Sibilla intervisterà Renzo Rubino. La chiacchierata, informale e intima, durerà 20 minuti e sarà in diretta streaming qua.