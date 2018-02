Il vincitore della categoria "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2018 è Ultimo. Il cantautore romano è riuscito ad avere la meglio sugli altri sette cantanti in gara nella categoria dei giovani con la sua "Il ballo delle incertezze". Classe 1996, vero nome Niccolò Moriconi, il giorno dopo la vittoria ha un sorriso a 32 denti. "Cosa ho fatto ieri sera dopo la vittoria? So' annato a dormì. Nun je la facevo più. So' tre notti che nun dormo", scherza, senza paura di far sentire il suo accento romano. "È stata un'esperienza fantastica, soprattutto perché il mio percorso è partito tanti anni fa, quando avevo 8 anni, al Conservatorio", racconta il cantautore, "ho continuato a studiare piano per 11 anni, poi ho iniziato a frequentare corsi di composizione e ho studiato la batteria".

Per molto tempo Ultimo ha sognato di concretizzare la sua musica e di farla arrivare su un palco importante. Ci è riuscito a soli 22 anni, portandola al Festival di Sanremo: "L'Ariston è sicuramente il palco più importante che abbimo in Italia e essere riuscito ad arrivare qui in questo momento della mia vita mi dà una forza e una determinazione nell'affrontare le cose importante. Nella vita non c'à spazio solo per le delusioni e le sconfitte, ma si può anche vincere e regalare una speranza alle persone".

In sala stampa passa anche Mirkoeilcane, vincitore del Premio della Critica per la categoria delle "Nuove Proposte": "Sono molto più romano de Ultimo perché io so' de Garbatella, lui è de San Basilio", scherza il cantautore, "dedico questo premio ai miei punti di riferimento, Samuele Bersani e Daniele Silvestri, che sono passati qui prima di me"