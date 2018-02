Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2018 è stato assegnato il Premio alla Carriera a Milva. "Signore e signori, il premio alla carriera Città di Sanremo va a Milva", ha detto il direttore artistico Claudio Baglioni, prima di accogliere sul palco Martina Crognati, la figlia della grande interprete.

Milva ha affidato alla figlia un commovente messaggio:

"Ero solo una bambina quando sono venuta qui per la prima volta, nel 1961. Da allora la mia carriera è stata una bellissima favola, ma tutte le favole hanno una fine. A questo punto ci si interroga sulla ragione del proprio vagare, da un teatro all'altro. E quando mi interrogo mi viene in mente una frase del mio grande maestro, Giorgio Strehler: 'Non so perché faccio teatro. Ma so perché lo devo fare, mettendo in questo teatro tutta la vita che conosco. Ero irrisolta, qui, nel 1961: ero una ragazzina. Poi sono venuta 15 volte. Ho portato canzoni che amo. Ho cantato Brecht, Piazzolla, Berio, i grandi autori tedeschi. E poi Jannacci, il grande amico Battiato, che voglio ricordare in questo momento. E ancora: Alda Merini e il dolce Giorgio Faletti, con cui sono venuta per l'ultima volta nel 2007. Una cosa ho da dire ai giovani: la musica spazza via la polvere dalla vita e dall'anima degli uomini. Ma perché questo accada bisogna studiare e attingere dal passato affinché possa arricchire i momenti del presente. Voglio ringraziare tutti. Non sono qui, ma mia figlia vi presta la mia energia e la presenza. Voglio ringraziare Claudio Baglioni, che mi porta qui per la sedicesima volta. Voglio ringraziare Cristiano Malgioglio, Massimiliano Longo e tutti i colleghi che mi hanno sostenuta in queste settimane. Infine voglio ringraziare Edith Meier, la mia storica assistente. E il mio pubblico, la cui fedeltà mi ha commossa".