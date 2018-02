Ci sarà anche la chitarra dei Metallica nel nuovo album di Micheal Schenker, sei corde di UFO e Scorpions, “Resurrection”, in uscita il prossimo 2 marzo. Il contributo di Kirk Hammett è legato al brano “Heart and Soul”, contenuto nel disco. L’album, che uscirà a nome Micheal Schenker’s Group, è ricco di svariate collaborazioni, che si aggiungono a quella di Hammett, come Wayne Findlay e Michael Voss-Schoen, oltre ai cantanti del Michael Schenker’s Group Gary Barden, Graham Bonnet e Robin McAuley. Presente all’appello anche Doogie White dei Michael Schenker’s Temple of Rock.

L’ammirazione di Hammett per il già chitarrista di UFO e Scorpions è nota. A questo proposito, anni addietro, il metallaro aveva raccontato che il modo di suonare di Schenker nel brano “Mother Mary” degli UFO ha cambiato del tutto la sua attitudine nei confronti della chitarra, aggiungendo: “Gli UFO sono la mia band preferita in assoluto”. A proposito della recente collaborazione, il chitarrista tedesco ha commentato: “Che Kirk sia un mio fan si sa, ma è anche diventato un amico”.

Ecco il lyric video di “Heart and Soul”: