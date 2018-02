Ultimo con "Il ballo delle incertezze" è il vincitore della categoria "Nuove proposte" del Festival di Sanremo del 2018.

La vittoria è stata determinata dal voto di questa sera - televoto (40%), giornalisti della sala stampa (30%) e giuria degli esperti (30%) - sommato a quello di martedì e mercoledì sera - determinato da i giornalisti della sala stampa e la giuria demoscopica, rispettivamente del 40%, del 30% e del 30%.

Secondo e terzi rispettivamente Mirkoeilcane con "Stiamo tutti bene" e Mudimbi con "Il mago". La nostra videointervista a Ultimo: