È morto, all’età di 68 anni, il bassita dei Foghat Craig MacGregor. La notizia è stata diffusa dal profilo Facebook ufficiale della band hard rock, della quale MacGregor faceva attualmente parte. Il bassista soffriva di un cancro al polmone, che gli fu diagnosticato nel 2015, anno nel quale il musicista interruppe la sua attività live.

MacGregor, nato il 13 settembre 1949, è entrato a far parte dei Foghat nel 1975, dopo aver militato per qualche tempo nella band Swan. Qualche mese dopo le registrazioni di “Girls to Chat & Boys to Bounce” (1981), si allontanò dalla band, tornando a dare il suo contributo a metà degli anni Ottanta. È nel 2005 che MacGregor rientra definitivamente a far parte dei Foghat. L’ultimo disco della band, uscito nel 2016, è “Under the Influence”.