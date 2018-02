Il vincitore del Premio della Critica del Festival di Sanremo 2018 per la categoria della "Nuove Proposte", assegnato dalla sala stampa dell'Ariston, è Mirkoeilcane con la sua "Stiamo tutti bene" con 74 preferenze su 130 voti validi. Secondo Ultimo, con 19 voti, terzo Mudimbi con 12.

Il premio della Sala Stampa Radio-TV-Web è stato vinto da Alice Caioli.