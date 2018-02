IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: dalla sala stampa del Festival di Sanremo, Gianni Sibilla dà le anticipazioni della quarta serata.

La serata del venerdì del Festival di Sanremo, quella dei duetti, ha in scaletta 28 canzoni. Una puntata infinita, dove però i cantanti in gara potranno giocare con le loro canzoni». Non solo, stasera si chiude la gara dei giovani, come riporta Gianni Sibilla: «Intorno alle 22.30 dovremmo avere il vincitore delle Nuove Proposte».

