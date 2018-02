La band capitanata da Matt Bellamy potrebbe rendere disponibile a breve un nuovo brano, il cui titolo - stando al teaser pubblicato sul canale Facebook ufficiale dei Muse nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio - potrebbe essere "Thought Contagion".

Il trio britannico ha passato parte del 2017 a lavorare, presso gli Air Studio di Londra, su tre nuove composizioni: successivamente, la band si era spostata a Los Angeles, per fissare su nastro altro nuovo materiale in compagnia del produttore Rich Costay, già chiamato dietro la consolle per gli album “Absolution” (2003) e “Black Holes and Revelations” (2006). La presentazione al pubblico del primo singolo dell'ipotetico trittico, "Dig Down", ebbe luogo lo scorso 18 maggio.

Sempre nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio, è stata diffusa la notizia della stretta del sodalizio tra i Muse e la Creative Artists Agency, agenzia di booking losangelina che curerà gli interessi dal vivo della band nel Vecchio Continente: Matt Bellamy e soci andranno così ad arricchire il roster della società americana, che tra i propri clienti può vantare - tra gli altri - Ed Sheeran, Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire e System of a Down.