L'ex chitarrista dei Bon Jovi Richie Sambora - che potrebbe però tornare in forze nel suo vecchio gruppo in occasione della cerimonia di iscrizione alla Rock and Roll Hall of Fame, in programma il prossimo 14 aprile a Cleveland - e la sua partner (creativa e nella vita) Orianthi hanno reso disponibile oggi, venerdì 9 febbraio, due brani inediti in vista della festa di San Valentino. Le canzoni - l'inedito "Forever All the Way" e la cover di "I Got You Babe", scritta da Sonny Bono e originarimente pubblicata con Cher nel 1965 all'interno dell'album "Look at Us" - saranno incluse nella nuova prova in studio della coppia, atteso nei negozi entro la fine del prossimo mese di aprile.

"Abbiamo duettato e scritto molta musica insieme negli ultimi due anni", hanno fatto sapere Sambora e Orianthi in una nota congiunta: "'Forever All The Way' è una canzone che parla di una relazione seria. Come San Valentino, il pezzo non parla solo dell'amore romantico, ma anche dell'amore per un figlio, un genitore, un amico o un familiare".

La coppia, insieme dal 2014, ha pubblicato il proprio EP di debutto - "Rise" - lo scorso mese di setteembre.