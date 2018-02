Antesignane dell'ondata riot grrrl anni Novanta nonché eroine, insieme a poche altre, del grunge al femminile, le L7 hanno pubblicato nella giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, un brano inedito: "I Came Back To Bitch" - questo il titolo della canzone - segue di cinque mesi "Dispatch from Mar-a-Lago", primo brano registrato dalla band dopo la reunion del 2014 che ha posto fine a ben diciotto anni di inattività.

"Non svilite la parola 'rock star', le rock star non sono quelle che fanno i soldi a discapito degli altri", ha spiegato la cantante Donita Sparks a proposito di "I Came Back To Bitch": "E' una cosa che trovo grottesca: le persone creative, gli assistenti sanitari, chiunque pratichi una forma di servizio civile... questa è gente che fornisce un vero contributo alla società. Quei figli di puttana capitalisti fanno invece un mucchio di soldi inquinando l'ambiente e rovinando le città".

Le L7 si esibiranno per un'unica data in Italia il prossimo 28 giugno presso il Circolo Magnolia di Segrate, nell'hinterland est milanese.