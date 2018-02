Max Gazzé, in gara tra i "big" del Festival di Sanremo 2018 con "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno", arriva nella sala stampa dell'Ariston per presentare ai giornalisti il suo nuovo progetto discografico, "Alchemaya". Si tratta di un doppio album, nei negozi dal 9 febbraio (anche in formato triplo vinile), dedicato allo spettacolo "sintonico" che il cantautore ha presentato in alcuni teatri italiani la scorsa primavera.

Il primo disco (intitolato "Atto 1") contiene un'opera sintonica originale in 11 tracce: "È nato dalla voglia di approfondire questioni su cui indago da trent'anni, legate alla filosofia, alla mitologia. Parto dall'armonia delle sfere di Pitagora e arrivo al mondo egizio, alla Mesopotamia, agli Esseni e così via. Chi già conosce questi argomenti può trovare spunti interessanti nel modo in cui sono raccontati: la chiave di narrazione è poetica, con assonanze e rime interne".

Il secondo disco (intitolato "Atto 2") contiene invece alcune rielaborazioni in chiave sintonica di alcune canzoni di Gazzé: "'Sintonico' significa mix tra sintetizzatori e orchestra sinfonica", spiega il cantautore.

Alle registrazioni ha preso parte la Bohemian Symphony Orchestra di Praga, 60 elementi diretti dal Maestro Clemente Ferrari (che ha anche orchestrato l'opera). Le canzoni nuove sono nate dalla collaborazione tra Max e suo fratello, Francesco Gazzé.

Pochi mesi prima dell'uscita di "Maximilian", il suo precedente disco, Gazzé aveva detto di voler pubblicare un progetto sperimentale con canzoni che si "staccavano" dalla struttura e dalla forma della canzone "pop", e di volerlo pubblicare sotto pseudonimo evitando addirittura il percorso "solito" delle presentazioni, delle radio e delle ospitate in tv. Cosa ne è stato di quel progetto? "Eccolo qui, è 'Alchemaya'", risponde Gazzé", "'Maximilian' finisce con un pezzo che è una suite sinfonica: sono quattro minuti di preludio a quello che 'Alchemaya'. Avrei potuto presentarmi a Sanremo come Maximilian, ma sarebbe stato poco credibile".

La prossima estate Gazzé riporterà in scena lo spettacolo di "Alchemaya" e il 2 settembre sarà in scena all'Arena di Verona.