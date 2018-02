IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: abbiamo analizzato i dati Auditel per capire qual è stata l’esibizione più vista in tv nella terza serata del Festival di Sanremo.

Il gruppo de Lo Stato Sociale è stato il concorrente in gara al Festival di Sanremo che ha raccolto il maggior numero di spettatori in televisione: 14,5 milioni. Ultimo, anche perché si è esibito oltre la mezzanotte, il cantante Mario Biondi con 7,5 milioni di telespettatori.

