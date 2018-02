A due decenni dalla propria morte lo sfortunato figlio di Tim Buckley continua a fare parlare di sé: il prossimo 29 maggio, giorno nel quale ricorrerà il ventunesimo anniversario della scomparsa di Jeff Buckley, verrà consegnato alle librerie americane e inglesi "Jeff Buckley From Hallelujah To The Last Goodbye", biografia del cantante e autore californiano redatta dal suo ex manager, Dave Lory.

La pubblicazione potrebbe non sorprendere, data la quantità di materiale riguardante l'artista distribuita sul mercato dopo la sua scomparsa: Lory, tuttavia, si è (quasi) sempre astenuto dall'intervenire in qualsiasi iniziativa postuma riguardante il suo ex assistito. Almeno fino a ora. "Eccezion fatta per occasioni particolari, mi sono sempre rifiutato di parlare di questo artista unico. In questi due decenni, per me, è stato troppo doloroso ricordarlo. Adesso però mi sento pronto a condividere la mia versione della storia, e i miei ricordi di un artista che, pur avendo brillato in maniera così luminosa e per così poco tempo, ha lasciato un segno capace di fargli guadagnare fan anno dopo anno".

Nel volume saranno incluse interviste inedite a stretti collaboratori di Buckley come alla sua fotografa Merri Cyr, al produttore di "Grace" Andy Wallace, al batterista Matt Johnson, al suo amico Chris Dowd e agli ex dipendenti della Columbia Records Steve Berkowitz, Leah Reid, Julie Borchard, Samantha Way e Sara Silver.