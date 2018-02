Taylor Swift ha un’amicizia molto stretta con Ed Sheeran. Questa unione è ribadita in una clip postata sul suo profilo Instagram dove si può vedere un divertente siparietto in cui lei lo prende in giro accusandolo di pavoneggiarsi e di mettersi vicino alla telecamera così da apparire molto più alto di lei.

Scherza la Swift: "Tanto per iniziare dico solo quello che fa, cerca di elevarsi geograficamente in modo che possa sembrare migliore di me". Ed risponde tranquillo: "Assolutamente".

Taylor allora aggiunge: "Gli esperti studieranno questo comportamento e diranno che sei come...un pavone". Il cantautore inglese però non ha incassato supino le saccenti parole della popstar statunitense e ha risposto perentorio: "È solo perché ti metti sempre quei cazzo di tacchi!".