Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

Sabato 10 febbraio, su Rai1 alle 11,40, Easy Driver sarà in Liguria. Con le conduttrici Metis Di Meo e Veronica Gatto si partirà da Bordighera che nell’800 venne eletta a dimora da molti pittori e artisti inglesi. La piccola cittadina fu scelta come residenza invernale anche dalla Regina Margherita di Savoia. Si visiterà, poi, la fondazione Mariani nella parte che resta del vecchio giardino Moreno, i cui scorci furono ritratti da Claude Monet. Per restare in tema d’Arte, si farà una tappa a Bussana Vecchia che, dopo essere stata abbandonata dai suoi abitanti in seguito al terremoto del 1887, oggi è residenza di molti artisti. Il viaggio si concluderà a Sanremo, proprio nella giornata conclusiva del Festival della Canzone Italiana. Metis guiderà la Suv low cost più famosa ed apprezzata: la nuova Dacia Duster, che monta un motore diesel di 1,5 litri da 110 cavalli. Veronica sarà invece al volante di un mostro dalla faccia d’angelo: la nuova Audi RS4 Avant, che sotto il cofano ha un motore V6 biturbo a benzina di 2,9 litri da 450 cavalli.