Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

Domani, sabato 10 febbraio, cambiano i programmi in onda, resta il sapore della musica firmata Sanremo. Dal truck di Rai Radio2 a Piazza Borea d'Olmo verrà proposta una puntata speciale di ‘Non è un paese per giovani’ alle 12 con Gabriele Muccino e Luca Barbarossa, e de ‘I Sociopatici’ con Annalisa, Mario Biondi, Enzo Avitabile e Beppe Servillo alle 15.30, in occasione della giornata finale della manifestazione, mentre per tutto il fine settimana, alle 14.30, Dario Salvatori sarà l'inviato speciale di ‘Hit Story’ direttamente da Sanremo, in collegamento con Tiberio Timperi. A Max Cervelli il compito di condurre uno speciale che verrà proposto tra le 19,45 e le 21. Domenica 11 febbraio verrà arriverà dal truck anche ‘Italia nel Pallone’, con Savino Zaba. Rai Radio2 al Festival di Sanremo sarà anche in streaming su www.radio2.rai.it, sulla App di RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Facebook, twitter, Instagram.