Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

I protagonisti del 68° Festival di Sanremo saranno al centro di “Gulp Music”, la trasmissione di Rai Gulp (canale 42 della direzione Rai Ragazzi), condotta da Celeste Savino. Sabato 10 febbraio, alle 13.40 (e in replica domenica alle 18) A poche ore dalla proclamazione del vincitore si parlerà dei personaggi che hanno animato e cantato nel festival diretto da Claudio Baglioni. Si rivedranno i vincitori delle ultime edizioni e di questa sessantottesima edizione saranno raccontati, tra gli altri, The Kolors, Annalisa, Renzo Rubino, Noemi, Giovanni Caccamo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, oltre ai protagonisti della sezione giovani.

La musica su Rai Gulp prosegue anche con “Top Music”, il programma delle classifiche dei singoli e degli album, condotto da Federica Carta e in onda domenica 11 febbraio, alle ore 14.05.

I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp , Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_gulp

Tutte le puntate possono essere riviste sul sito www.raigulp.rai.it e su www.raiplay.it