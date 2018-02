Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

Domani, sabato 10 febbraio alle ore 18.30 presso a 'Casa SIAE' piazza Colombo, termina 'Guardami oltre', la rassegna di progetti artistici a sostegno di categorie sociali fragili. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo ed è patrocinata da Rai Responsabilita’ Sociale. Il gran finale prevede diverse iniziative tra le quali spiccano la presentazione di un cd-book ('Solo fumo' di Sandro Petrone), un libro sulla violenza contro le donne ('Non è colpa mia' di Vanna Ugolini) e della coltivazione idroponica su Marte: come immaginare di coltivare sul un altro pianeta. Giorgia Pontetti, professione ingegnere aerospaziale, si racconterà al microfono di Patrizia del Vasco. Il film sociale d'autore sarà 'Una vita in cambio' di Roberto Mariotti. Tra gli artisti ospiti della giornata spiccano i nomi di Vittorio De Scalzi, Letizia Fuochi, Sandro Petrone e Claudio Bucci.