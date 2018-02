Dopo la performanca tendente al negativo fatta registrare nel 2016, la musica dal vivo in Italia torna a crescere, in termini di pubblico e di volume d'affari generato: questo si evince dai primi dati riferiti al 2017 presentati oggi da SIAE nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Sanremo in occasione del sessantottesimo Festival della Canzone Italiana.

Benché il numero di spettacoli tenuti sul territorio nazionale sia sceso nel 2017 di 3,49 punti percentuali - consolidando una tendenza già riscontrata nel 2016 - lo scorso anno ha fatto segnare un +4,19% nel numero di ingressi ai concerti di musica leggera (pop, rock, rap, italiana) con un incremento della spesa al botteghino pari a oltre l'11%. Complessivamente, il volume d'affari mosso dall'intrattenimento musicale in Italia nel 2017 è cresciuto del 10,55% rispetto all'anno precendente.

Allargando il quadro a tutta l'attività concertistica - che comprenda, cioè, anche concerti di musica jazz, classica e tradizionale - sono stati registrati incrementi del +2,29% nel numero degli ingressi, del +9,21% nella spesa al botteghino, del +8,99%; nella spesa del pubblico e del +8,75% per quanto riguarda il volume d’affari. Anche qui, come nell'ambito popular, è stata riscontra una contrazione - pari, in questo caso, a mezzo punto percentuale - nel numero degli spettacoli.