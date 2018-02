IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: il gruppo d’ascolto under 25 formato dagli studenti di Radioluiss hanno dato i voti alla terza serata del Festival di Sanremo.

Nella terza serata del Festival di Sanremo i voti degli studenti ventenni di Radioluiss sono tutti per il giovane Ultimo, in gara con le altre Nuove proposte: stasera il vincitore della categoria.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO QUA